Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlara ilişkin bir uyarı da Van Valiliğinden geldi. Valilik yaptığı açıklamada, ilerleyen saatlerde Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Van il genelinde yağışların etkisini göstereceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada; “İlerleyen saatlerde Van ilinin doğu ve kuzey ilçelerinde (Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray ve Başkale) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların akşam saatlerinde Van ilinin geneli ve Bitlis'in doğu ilçelerinde etkisini göstereceği tahmin edilmektedir” denildi.

UYARIDA BULUNULDU

Ayrıca yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunularak şöyle denildi; “Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”