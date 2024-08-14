Son yılların en yoğun yağışlarını yaşayan Van'da, hava durumu alarmı verildi. Van Valiliği, bölgedeki gök gürültülü sağanak yağışların ardından ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmeleri gibi tehlikelere karşı vatandaşları acilen uyardı.

Van ve Hakkari İçin Kritik Uyarı: Ani Sel ve Yıldırım Düşmeleri Bekleniyor!

Valilikten yapılan son dakika açıklamasına göre, Van ve Hakkari çevrelerinde etkili olacak sağanak yağışlar, ciddi riskler taşıyor. Vatandaşlar, özellikle bu hava koşullarında ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalı. Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların ardından yıldırım düşmeleri ve kuvvetli rüzgarlar gibi tehlikelere karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uydu ve Radar görüntülerine dayanarak, önümüzdeki saatlerde Van ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışlar yerel dolu yağışı, ani sel ve su baskını riskini artırmaktadır. Ayrıca, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi hadiselerle karşılaşılabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle duyururuz.”

Bu kritik uyarılar doğrultusunda, Van ve çevresinde yaşayanların acil durum hazırlıklarını gözden geçirmesi ve hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.