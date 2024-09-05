Van Valiliği yarın (Cuma) Muş ve Bitlis çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren, Van il merkezi çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “Yağış anında ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinde Van gölündeki teknelerin kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.