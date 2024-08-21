Yarın (22 Ağustos 2024 Perşembe) Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçeleri için lodos uyarısı yapıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Rüzgarın, yarın (perşembe) öğle ve akşam saatleri arasında Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van'ın güney ilçelerinde güneyli (Lodos) yönlerden aralıklarla kuvvetli rüzgar (30-50 Km/Sa) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Van Valiliği, açıklamasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada; “Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, Van Gölünde yaşanabilecek olumsuzluklar gibi) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.