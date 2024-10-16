Van Valiliğinde yapılan açıklamada; “İlimizde 27 Eylül 2024 Cuma gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır, Aziz Milletimize de başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada ise şunlara yer verildi;

“Üniversite 1. sınıf öğrencimiz Rojin Kabaiş’in maalesef cansız bedeninin Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulunduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Yüce Allah'tan Rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.”