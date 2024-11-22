Bugün Van'ın Doğu ve kuzey kesimlerinde (Tuşba, Çaldıran, Özalp, Erek ve Erçek Dağı çevrelerinde) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada: "Bugün (Perşembe) akşam ve gece saatlerinde Van ilinin Doğu ve Kuzey kesimlerinde (Tuşba, Çaldıran, Özalp, Erek ve Erçek Dağı çevreleri) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Yağışların, yükseklerde (2000 m üzeri rakım) gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

UYARI YAPILDI

Valilik, yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyardı:

Yüksek kesimlerde akşam ve gece saatlerinde tipi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, karayolu ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur