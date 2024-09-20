Van’da sabah saatlerinden bu yana aralıklı olarak etkisini gösteren yağışlara ilişkin Van Valiliğinden yeni bir uyarı geldi.

Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yaptığı açıklamada; bugün öğle saatlerinden sonra Van çevreleri ile Bitlis'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış durumundan söz ederek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.