Van’a gelen Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, 3 gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Suat Narin, “Vakfımızın temel amacı, İstanbul’da ki hemşerilerimize hizmet etmek, onların yardımlaşmasını ve dayanışmasını sağlamak. Ve en önemlisi eğitimlere destek verip öğrencilere burs sağlamak. Vakıf 1993 yılında kuruldu ve Van adına kurulmuş ilk Sivil Toplum kuruluşudur. Van STK’larıyla da hizmetlerimizi koordineli yapıyoruz. Arzu ettik ki Van’da ki resmi kurumlarla, yerel yönetimlerle, destek kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla da aynı şekilde koordineli bir hizmet üretebilelim. Bunun için hem yeni seçilmiş belediye başkanlarımızı tebrik etmek, hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de hizmet anlamında istişarede bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

NARİN: “ZİYARETİMİZ 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Yapacakları ziyaretin faydalı olmasını dileyen Başkan Narin, “3 günlük ziyaretimizde, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve STK’larla bir araya geleceğiz. Ziyaretlerimizin akabinde Erciş’te düzenlenecek olan İnci Kefali Festivaline katılacağız. İnşallah umduğumuz gibi verimli, faydalı olur. Vanlı hemşerilerimiz için bir amaca ulaşmış oluruz.” dedi.

“340 ÖĞRENCİYE BURS VERDİK”

İstanbul Samatya semtinde Vanlı öğrenciler için yurt olduğunu aktaran Narin, eğitime ilişkin desteklerden söz ederek; “Hayırsever Vanlı iş adamlarımızla birlikte, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın katkılarıyla bu yıl merkez olarak 220 öğrenciye burs verdik. 120 öğrenciye de Antalya şubemiz burs verdi. Toplamda 340 öğrenciye burs vermeyi başardık. İnşallah bu sayı giderek devam edecektir. Eğitime destek olarak sadece burs değil öğrencilere birtakım olanaklar sağlayarak da destek veriyoruz. Örneğin, Kadıköy’de ki ofisimizde toplantı salonumuz ve kütüphanemiz var öğrencilerimize tahsis ediyoruz” diye konuştu.