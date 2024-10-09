Van Dernekler Federasyonu (VANFED) tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez İstanbul’da yaşayan Vanlıları buluşturacak olan program yarın (10 Ekim) start verecek ve 13 Ekim Pazar günü son bulacak.

İstanbul’daki Vanlıları bir araya getirecek olan Van Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek olan konserlerin akışı da netlik kazanmaya başladı.

Buna göre 10 Ekim Perşembe gününden 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek programda sahne alacak sanatçılar şunlar olacak;

10 EKİM PERŞEMBE;

Saat 12.30: Yöresel Halk oyunları

Saat 13.00: Açılış Konuşmaları

Saat 14.00: Protokol Açılışı

Saat 16.00: Eno Dengbej Konseri

Saat 16.30: Hivda Koç Konseri

Saat 20.00: Mikail Aslan Konseri

11 EKİM CUMA;

Saat 12.00: Cihat Yalçın Konseri

Saat 12.30: Berwan Ardil Konseri

Saat 13.00: Dilan Bacı Konseri

Saat 13.30: Vanlı İbo Konseri

Saat 14.00: Aras Ardelen Konseri

Saat 14.30: Dengbej Divanı Konseri

Saat 15.00: Ayaz Arzen Konseri

Saat 15.30: Nuhat Balka Konseri

Saat 16.00: Heme Heci Konseri

Saat 16.30: Serap Yağız Konseri

Saat 19.00: Xero Abbas Konseri

12 EKİM CUMARTESİ;

Saat 11.30: Tuncer Özalp Konseri

Saat 12.00: Şiir Dinletisi: Gökmen Sakin

Saat 12.30: Azad Karahan Konseri

Saat 13.00: Ercişli Emrah Konseri

Saat 13.30: Ahmet Göral Konseri

Saat 14.00: Bilgin Bilek Konseri

Saat 14.30: Dengbej Divanı Konseri

Saat 15.30: Ali Gündüz Konseri

Saat 17.30: Latif Korkmaz Konseri

Saat 19.00: Grup Koroya Hevdeng Konseri

13 EKİM PAZAR;

Saat 12.00: Ömer Acar Konseri

Saat 12.30: İbo Serhad Konseri

Saat 13.00: Hasan Tuncel Konseri

Saat 13.30: Cemal Dincan Konseri

Saat 14.00: Kenan Sözdar Konseri

Saat 14.30: Mehmet Welat Konseri

Saat 15.00: Necdet Tutar Konseri

Saat 15.30: Şahin Farqin Konseri

Saat 16.00: Mıhemede Serhedi Konseri

Saat 17.00: Dengbej Kazo Konseri

Saat 18.30: Mehmet Öndül Konseri

Saat 20.00: Tara Mamedova Konseri