Van Dernekler Federasyonu (VANFED) tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez İstanbul’da yaşayan Vanlıları buluşturacak olan program yarın (10 Ekim) start verecek ve 13 Ekim Pazar günü son bulacak.
İstanbul’daki Vanlıları bir araya getirecek olan Van Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek olan konserlerin akışı da netlik kazanmaya başladı.
Buna göre 10 Ekim Perşembe gününden 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek programda sahne alacak sanatçılar şunlar olacak;
10 EKİM PERŞEMBE;
Saat 12.30: Yöresel Halk oyunları
Saat 13.00: Açılış Konuşmaları
Saat 14.00: Protokol Açılışı
Saat 16.00: Eno Dengbej Konseri
Saat 16.30: Hivda Koç Konseri
Saat 20.00: Mikail Aslan Konseri
11 EKİM CUMA;
Saat 12.00: Cihat Yalçın Konseri
Saat 12.30: Berwan Ardil Konseri
Saat 13.00: Dilan Bacı Konseri
Saat 13.30: Vanlı İbo Konseri
Saat 14.00: Aras Ardelen Konseri
Saat 14.30: Dengbej Divanı Konseri
Saat 15.00: Ayaz Arzen Konseri
Saat 15.30: Nuhat Balka Konseri
Saat 16.00: Heme Heci Konseri
Saat 16.30: Serap Yağız Konseri
Saat 19.00: Xero Abbas Konseri
12 EKİM CUMARTESİ;
Saat 11.30: Tuncer Özalp Konseri
Saat 12.00: Şiir Dinletisi: Gökmen Sakin
Saat 12.30: Azad Karahan Konseri
Saat 13.00: Ercişli Emrah Konseri
Saat 13.30: Ahmet Göral Konseri
Saat 14.00: Bilgin Bilek Konseri
Saat 14.30: Dengbej Divanı Konseri
Saat 15.30: Ali Gündüz Konseri
Saat 17.30: Latif Korkmaz Konseri
Saat 19.00: Grup Koroya Hevdeng Konseri
13 EKİM PAZAR;
Saat 12.00: Ömer Acar Konseri
Saat 12.30: İbo Serhad Konseri
Saat 13.00: Hasan Tuncel Konseri
Saat 13.30: Cemal Dincan Konseri
Saat 14.00: Kenan Sözdar Konseri
Saat 14.30: Mehmet Welat Konseri
Saat 15.00: Necdet Tutar Konseri
Saat 15.30: Şahin Farqin Konseri
Saat 16.00: Mıhemede Serhedi Konseri
Saat 17.00: Dengbej Kazo Konseri
Saat 18.30: Mehmet Öndül Konseri
Saat 20.00: Tara Mamedova Konseri