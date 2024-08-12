Van Spor Futbol Kulübü'nün yeni sportif genel koordinatörü belli oldu.

Van Spor FK, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, sportif genel koordinatörlük görevine Sayın Sedat Dicle getirilmiştir. Kendisi, yıllara dayanan deneyimiyle Vanspor’un sportif vizyonunu daha da ileri taşımak için önemli bir rol üstlenecektir. Sedat Dicle’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu" ifadelerine yer verdi.