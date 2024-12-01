Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta çıkışını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz hafta 4 golle geçtiği Buca Spor 1928'in ardından bu hafta da sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.'yi 2 golle yenmeyi başardı.

Son iki maçında da çok iyi bir mücadele ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK' de, tüm futbolcular artan form grafikleriyle dikkat çekiyor.

Takımdaki tüm futbolcular gibi, yıldız isim Batuhan Kör de performansını artırarak beklenen gollerini atmaya başladı.

Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Batuhan Kör, Karacabey Belediye Spor maçında 76. dakikada oyuna dahil oldu ve galibiyeti getiren gollere imza atan isim oldu.

MAÇTAKİ 2 GOL DE BATUHAN'DAN

Gol orucunu 12. hafta maçında penaltıdan Serik Belediyespor'a attığı golle bozan Batuhan Kör, Karacabey Belediye Spor maçında da 2 gole imza attı. 76. dakikada oyuna dahil olan Batuhan, 84. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Sorumluluk alarak topun gerisine geçen Batuhan, güzel bir vuruşla kaleciyi ve topu farklı köşelere yolladı.

Maçın son dakikasında gelişen Van Spor atağında bir kez daha sahneye çıkan Batuhan, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran Batuhan Kör, form grafiğini artırmaya devam ediyor.