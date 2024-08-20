Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Van Spor FK, transferlerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak kaleci transferini duyuran Van Spor FK, ligdeki en iyi kadrolardan birini kurdu.

Yeni Malatyaspor'un kiralıktaki oyuncularını geri çağırmasından dolayı kaleci arayışına geçen Van Spor FK, 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un başarılı file bekçisi Kurtuluş Yurt ile anlaştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan Van Spor FK, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor ile 1. ligde mücadele eden deneyimli kaleci Kurtuluş Yurt ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.