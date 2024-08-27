TFF 2. Lig’in başlamasına sayılı günler kaldı. Taraftarlar heyecanla sezonun başlamasını beklerken, takımlar da lig öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Van Spor FK de, Teknik Sorumlu Tahsin Tam yönetiminde sıkı bir hazırlık gerçekleştiriyor. Son olarak kendi tesislerinde Ağrı temsilcisiyle hazırlık maçı yapan ve rakibini mağlup etmeyi başaran Van Spor FK, eksiklerini tamamlayarak lige hazır bir başlangıç yapmak istiyor.

Ligdeki hedeflerini şampiyonluk olarak açıklayan Van Spor FK Teknik Patronu Tahsin Tam, kenetlenerek bu sene Van’a şampiyonluğu yaşatmak istediklerini söyledi.

İLK MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Van Spor FK ligin ilk maçında 1 Eylül 2024 günü kendi sahasında Belediye Derince Spor’u ağırlayacak. Van Spor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Van Spor FK – Belediye Derince Spor maçı 1 Eylül günü saat 16.00’dan itibaren TFF YouTube kanalından canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk hafta programı şu şekilde;

31.08.2024 19:00 Menemen FK - Turkısh Oil Yeni Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş.

01.09.2024 Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928

01.09.2024 16:00 Van Spor FK - Belediye Derince Spor

01.09.2024 16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

01.09.2024 16:00 Somaspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

01.09.2024 16:30 Ankara Demirspor - Serik Belediyespor

01.09.2024 17:00 Arnavutköy Belediyesi FSK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

01.09.2024 19:00 Giresunspor - Nazilli Belediyespor

01.09.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Karaman Futbol Kulübü