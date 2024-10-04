Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, Merkür Jet Erbaaspor, Somaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. takım veya futbolcularına PFDK’dan ceza çıktı.

Ligin 5. haftasında kendi sahasında Artı Değer Van Spor FK’yi konuk eden Menemen Futbol Kulübü’ne sert müdahalesi nedeniyle 3 maç resmi müsabakadan men ve 13 bin 500 TL para cezası verildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta PFDK’ya sevk edilen takımlara ilişkin kararda şöyle denildi;

“Menemen FK’nın, 28.09.2024 tarihinde oynanan Menemen FK-Artı Değer Van Spor FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Menemen FK sporcusu Seçim Can Koç’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Merkür Jet Erbaaspor Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Merkür Jet Erbaaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Somaspor Kulübü teknik sorumlusu Erman Güraçar’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan Somaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına Ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Somaspor Kulübü kaleci antrenörü Süleyman Küçük’ün, TFF mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına Ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Somaspor Kulübü sporcusu Yiğit Utku Gök’ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Somaspor Kulübü sporcusu Kadir Karış’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 Resmi Müsabakadan Men ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. sporcusu Kaan Deniz Yılmaz’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan Somaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”