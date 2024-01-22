Tahmini Okuma Süresi: dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 21. hafta heyecanı yaşandı. Zirveyi ve son sıraları ilgilendiren önemli maçlara sahne olan 21. haftada bazı takımların gruptaki sıralamaları değişti.

Van Spor FK, deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi 3 – 1’lik skorla geçerek grup sıralamasında 2 sıra yükselerek 3. oldu.

Lider durumdaki Esenler Erokspor hata yapmadı ve deplasmanda Kırklarelispor Futbol A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi ile arasındaki 8 puan farkını korumayı bildi.

Zirve hesapları olan Bucaspor 1928 ile Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’nin berabere kalarak puanları paylaştığı haftada 1461 Trabzon FK deplasmanda Zonguldak Kömürspor’u 4 – 2’lik skorla mağlup ederek 2. sıradaki yerini korudu.

İŞTE 21. HAFTA SONUÇLARI

Serik Belediyespor 0-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Ankara Demirspor 0-0 Ankaraspor

Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1-1 Hes İlaç Afyonspor Kulübü

Bursaspor 1-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Bucaspor 1928 2-2 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 2-0 Nazilli Belediyespor

Kırklarelispor Futbol A.Ş 1-2 Esenler Erokspor

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 1-3 Vefa Group Van Spor FK

Zonguldak Kömürspor A.Ş 2-4 1461 Trabzon FK