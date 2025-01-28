Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta lig heyecanı devam ederken, gözler bir yandan da gol krallığı yarışına çevrilmiş durumda. Gol krallığı yarışında listenin üst sıralarında Artı Değer Van Spor FK’li futbolcular da bulunuyor.

HASAN BİLAL FAKTÖRÜ

Artı Değer Van Spor formasıyla başarılı bir grafik çizen Hasan Bilal, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da kritik gollere imza atıyor.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın önemli futbolcularından biri olduğunu gösteren Hasan Bilal, bu sezon gol krallığı listesinde de listenin üst sıralarında bulunuyor.

2022 / 2023 futbol sezonunda 1’i Ziraat Türkiye Kupası 32’si lig maçı olmak üzere 33 maçta forma giyen Hasan Bilal, kupa maçında 1, ligde 8 olmak üzere toplam 9 gol kaydetmişti.

2023 / 2024 futbol sezonunda da başarılı bir grafik ortaya koyan Hasan Bilal, 29 lig maçında forma giymiş ve 10 kez fileleri havalandırmayı bilmişti.

BU SEZON DA FORMDA

Hasan Bilal bu yıl da formunu koruyor. Yeni sezonda 19 kez lig maçında forma giyen Hasan Bilal, şuana kadar 8 gol kaydederek gol krallığı yarışında rakiplerine gözdağı verdi. Adeta Van Spor’un gol silahlarından biri olan Hasan Bilal, bu sezon 4 de asist yaparak siyah – kırmızılıların topladığı puanlarda önemli pay sahibi oldu.

GOL KRALLIĞINDA SIRALAMA

Kırmızı Grup’ta; Bucaspor 1928 forması giyen Yasin Öztekin 12 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, ardından Serik Belediyespor’dan Enes Soy, Ankara Demirspor’dan Güney Tutcuoğlu ve Çimentaş Elazığspor’dan Yusuf Mert Tunç 10’ar golle bulunuyor.

Somaspor’dan Rahmi Anıl Başaran 9 golle gol krallığı yarışında yer alırken, Artı Değer Van Spor FK’den Hasan Bilal, Motolux 68 Aksarayspor’dan Ahmet Abdullah Çakmak, Serik Belediyespor’dan Cem Ekinci ve Karacabey Belediye Spor A.Ş.’den Niyazi Batuhan Salman da 8’er golle rakiplerini takip ediyor.

Artı Değer Van Spor FK forması giyen Harun Kavaklıdere de 7 golle gol krallığı yarışında yer alan isimler arasında.