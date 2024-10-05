Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Artı Değer Van Spor FK - Motolux 68 Aksarayspor karşı karşıya geldi.

Saat 15.00’te başlayan ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maça ev sahibi ekip; Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 78 Sergen Yatağan), Hasan Bilal (Dk. 82 Devrim Taşkaya), Medeni Bingöl (Dk. 66 Harun Kavaklıdere), Bekir Can Kara (Dk. 82 Erdem Seçgin), Fuat Bavuk (Dk. 66 Batuhan Kör) ve Eyüp Akcan’la çıktı.

Konuk ekip Motolux 68 Aksarayspor ise sahaya; Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Atamer Bilgin (Dk. 87 Doğan Ateş), Muhammet Onur Başyiğit (Dk. 72 Ercan Yazıcı), Onur Ural, Onur Ramazan Toprak (Dk. 72 Alim Harlak), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 66 Behlül Aydın), Sezer Yıldırım, Abdurrahman Canlı, İbrahim Yılmaz (Dk. 87 Yasin Abdioğlu) ve Cengiz Ötkün ile çıktı.

Bu sezon ilk kez teknik sorumlu Ümit Bozkurt ile sahaya çıkan Artı Değer Van Spor FK, kendi sahasında istediği sonucu alamadı ve galibiyet hasreti bu maçta da devam etti.

Mücadelenin ilk devresi 0 – 0 beraberlikle tamamlandı.

Lider Motolux 68 Aksarayspor’a galibiyeti getiren gol 49. dakikada Cengiz Ötkün’den geldi. Konuk ekip puanını 16’ya çıkararak liderliğini sürdürürken, Artı Değer Van Spor FK 8 puanda kaldı.