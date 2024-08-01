TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK’nin yeni sezon fikstürü bugün belli olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan fikstür çekimine, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüp başkanları ve yöneticileri katılacak.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek fikstür çekilişine, Van Spor FK’yi temsilen TFF’den sorumlu Başkan Yardımcısı Şule Gökırmak katılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Van Spor FK taraftarları da heyecanla fikstür çekimini bekliyor.