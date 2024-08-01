Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayan fikstür çekiminde Van Spor’un ilk haftaki rakibi belirlendi.
Fikstür çekilişine, Van Spor FK’yi temsilen TFF’den sorumlu Başkan Yardımcısı Şule Gökırmak katıldı.
Kura çekiminin ardından Van Spor’un ilk haftaki rakibi Belediye Derince Spor oldu.
İşte 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk hafta programı;
Somaspor – Diyarbekir Spor A.Ş.
Erbaaspor – Bucaspor 1928
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK – Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Ankara Demirspor – Serik Belediyespor
68 Aksaray Belediye Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Menemen Futbol Kulübü – Turkish Oil Y.Mersin İY Futbol A.Ş.
Çemintaş Elazığspor – Karaman Futbol Kulübü
Acnturk Sigorta Van Spor FK – Belediye Derince Spor
Giresunspor – Nazilli Belediyespor.