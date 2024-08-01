Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayan fikstür çekiminde Van Spor’un ilk haftaki rakibi belirlendi.

Fikstür çekilişine, Van Spor FK’yi temsilen TFF’den sorumlu Başkan Yardımcısı Şule Gökırmak katıldı.

Kura çekiminin ardından Van Spor’un ilk haftaki rakibi Belediye Derince Spor oldu.

İşte 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk hafta programı;

Somaspor – Diyarbekir Spor A.Ş.

Erbaaspor – Bucaspor 1928

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK – Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Ankara Demirspor – Serik Belediyespor

68 Aksaray Belediye Spor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Menemen Futbol Kulübü – Turkish Oil Y.Mersin İY Futbol A.Ş.

Çemintaş Elazığspor – Karaman Futbol Kulübü

Acnturk Sigorta Van Spor FK – Belediye Derince Spor

Giresunspor – Nazilli Belediyespor.

Whatsapp Image 2024 08 01 At 14.34.20

Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin