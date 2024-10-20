Galibiyet için sahaya çıkacak olan ve kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarının da desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Bu maç için Artı Değer Van Spor FK teknik sorumlusu Ümit Bozkurt, sahaya çıkaracağı 11'i belirledi.

Buna göre kırmızı - siyahlı temsilcimiz Cantuğ Temel, Mert Örnek, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal ve Fuat Bavuk 11'i ile maça başlayacak.

Merkür Jet Erbaaspor ise müsabakaya Hüseyin Koç, Ozan İsmail Koç, Selim Kayacı, Oğuz Han Aynaoğlu, Sitenliy Okavuçi, Gökhan Payal, Abdullah Aydın, Mustafa Şengül, Hasan Kaya, Oğulcan Enes Demiroğlu ve Bahadır Yıldırım 11'i ile çıkacak.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 14.30'da başlayacak.