Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, kötü gidişata son vererek son iki haftada hanesine 6 puan ekledi.

Ligin 10. hafta maçında kendi sahasında Somaspor’u konuk eden Artı Değer Van Spor FK’de futbolcuların performansı beğeni topladı.

Özellikle son haftaların formda ismi Mert Örnek, dünkü maçta da yine performansıyla dikkat çekti.

1 GOL 1 ASİST

Günün en başarılı futbolcuları arasında olan Artı Değer Van Spor FK’nin tecrübeli futbolcusu Mert Örnek, bir gol ve bir asistle galibiyete direkt katkıda bulunan isim oldu.

Maçın 19. dakikasında Artı Değer Van Spor FK atağında Somaspor kalecisi Onur Tekin’in topu elinden kaçırdığı pozisyonu iyi takip eden Mert Örnek, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Oyun boyunca iyi bir mücadele örneği ortaya koyan tecrübeli isim, 51. dakikada da Harun Kavaklıdere’ye asist yaparak günün yıldızlarından biri oldu.

Artı Değer Van Spor FK taraftarları, Mert Örnek’in performansını alkışladı.

Van Spor FK de, resmi sosyal medya hesabından; “Gol+asist+mücadele= Mert Örnek” paylaşımı yaptı.