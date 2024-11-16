Zirve yarışında kendi sahasında çok önemli bir maça çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, son 3 haftalık çıkışını sürdürmek ve zirve yarışının içinde kalmak için rakibini mağlup etmek istiyor. Aynı şekilde konuk ekip ise zirve hesapları yaparken puan kaybetmemek ve namağlup unvanını korumanın hesaplarını yapıyor.

Zor geçmesi beklenen maç için her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, taraftarların heyecanlı bir maça tanıklık etmesi bekleniyor.

Özellikle temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK için son derece önemli olan maç öncesi hem kulüp yöneticileri, hem teknik heyet hem de futbolcular, tüm taraftarları stada davet etti.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Van Spor FK yöneticileri, “En büyük destekçimiz olan tüm taraftarlarımızı yarın ki zorlu maçta takımımızın yanında görmek için stada bekliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Hep birlikte statta buluşalım ve desteklerinizle bu önemli maçı kazanalım” derken, Van Spor teknik heyeti ve futbolcular da benzeri çağrılar yaptı.

Artı Değer Van Spor’un golcü isimlerinden Hasan Bilal; “Kendi sahamızda oynayacağımız zorlu maça tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayın, desteğinizi bekliyoruz” derken, Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt ise; “Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda çok değerli bir rakiple maçımız var. Çıkışımızın devam etmesi ve yarışa girmemiz adına tüm Van halkını, taraftarlarımızı stada, takımımıza desteğe bekliyoruz” diye kaydetti.

Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçı yarın (17 Kasım Pazar) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.