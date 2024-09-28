Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın en önemli maçlarından birinde temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda lider Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında puan kaybeden Artı Değer Van Spor FK için maç daha önemli bir hal alırken, yoluna kayıpsız devam eden Menemen Futbol Kulübü de yine galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Artı Değer Van Spor FK, resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlarına çağrıda bulundu.

Takımın kritik bir mücadeleye çıkacağı belirtilirken, İzmir ve çevre illerdeki Van Spor taraftarlarının takımı desteklemeleri istendi.

Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Saat 19:00’da Menemen İlçe Stadyumu’nda Vanspor’umuz kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir ve çevresindeki tüm taraftarlarımızı takımımızı desteklemek için tribünlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” denildi.