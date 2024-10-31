Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Somaspor’u ağırlayacak.

Bu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK Yönetimi, maç biletlerini satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtma kararı aldı. Maç öncesi bu jest taraftarları da mutlu oldu.

Konuya ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Vanspor camiasına; Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetimimiz siz değerli taraftarlarımızın taleplerine her zaman kulak vermekte ve sizlerle olan güçlü bağlarımızı her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu hafta sonu oynayacağımız Somaspor maçımız için gösterdiğiniz yoğun ilgi ve ‘biletler 1 TL olsun’ talebiniz üzerine Başkanımız ve yönetimimiz sizlerle olan kucaklaşmayı daha da anlamlı kılmak adına maçı tamamen ücretsiz yapma kararı almıştır” denildi.

“TARAFTARLARIMIZI STADYUMDAKİ YERLERİNİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Açıklamada; “Bu karar, Vanspor ailesi olarak birlikteliğimizi ve kenetlenmişliğimizi sahada da hissetmek, hep birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak adına verilmiştir. Sizlerin desteği olmadan bu yolda ilerleyemeyeceğimizi biliyor, bu hafta tribünleri Vanspor ruhuyla doldurmanızı bekliyoruz. Başkanımızın ve yönetimimizin bu hassasiyeti ve sizlere duyduğu güvenle, şehrimizin takımını birlikte desteklemenin heyecanını paylaşacağız. Tüm taraftarlarımızı, sevdiklerini alıp stadyumda yerlerini almaya davet ediyoruz!”

“SİZ İSTEDİNİZ BİZ YAPTIK”

Konuya ilişkin olarak paylaşım yapan Artı Değer Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Erol Temel de; “Siz istediniz biz yaptık. Takımını yalnız bırakma, hep destek tam destek diyelim, stadı dolduralım” diyerek taraftarları maça davet etti.