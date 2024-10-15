Lige iyi bir başlangıç yapılmasına rağmen 2. hafta sonrasında alınan istenmeyen sonuçlar, şampiyonluk tartışmalarına sebep oldu. Kamuoyunda yapılan tartışmaların ardından Artı Değer Van Spor FK’den flaş bir açıklama geldi ve şampiyonluk inancının altı bir kez daha çizildi.

Artı Değer Van Spor FK Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “arzu edilen sonuçların alınamadığı, buna rağmen Van Spor’un hedeflerinden sapmadığı” dile getirildi.

“SEZONUN BAŞINDAYIZ DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ”

Artı Değer Van Spor FK yönetimi tarafından yapılan açıklamada;

“Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu sezon çıktığımız şampiyonluk yolunda zaman zaman arzu ettiğimiz sonuçları alamadığımızın farkındayız. Ancak bu zorluklar, bizim inancımızı ve kararlılığımızı asla sarsamaz! Yönetim olarak, takımımızın başarısı için her türlü önlemi aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin ki Vanspor’un hedeflerinden sapması söz konusu bile olamaz! Sezonun henüz başındayız ve bu yolda çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz!” denildi.

“VANSPOR, TARİHİNE BAŞARILARI ALTIN HARFLERLE KAZIYAN BİR CAMİADIR”

Açıklamada; “Ancak, bu süreçten faydalanarak kulübümüzü yıpratmaya çalışanlara güçlü bir mesajımız var: Spor, yalnızca zorlukları değil, bu zorlukları aşanları da yazar. Vanspor, tarihine başarıları altın harflerle kazıyan bir camiadır ve kimse bizi basit oyunlarla yıkamaz! Kulübümüze zarar vermeye çalışanlar, çirkin çıkar hesapları yapanlar bilsin ki; Vanspor, sizin hesaplarınıza göre hareket edecek bir camia değildir! Bu kulüp; başkanı, yönetimi, futbolcusu, personeli ve en büyük gücümüz olan taraftarıyla tek yürek olmaya devam edecektir. Hiçbir sinsi plan bizim kararlılığımızı zayıflatamaz!” ifadelerine yer verildi.

“İNANCIMIZI ASLA KAYBETMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

Van Spor FK yönetimi tarafından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi; “Bugün, Vanspor olarak her zamankinden daha kenetlenmiş durumdayız! Taraftarımızın desteğiyle bu zorlukların üstesinden gelerek, hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şampiyonluk hayalimiz değil, gerçeğimiz! Bu hedefe ulaşmak için sahada ve saha dışında yılmadan, yorulmadan, inancımızı asla kaybetmeden çalışacağız! Çünkü bu büyük camia, Van’ın birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Vanspor’un yolunu kesmeye çalışanlar, bu kenetlenmiş gücün karşısında yok olacaklar ve amaçsızlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar!”

“TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Açıklamanın son bölümünde de taraftarlara şu ifadelerle teşekkür edildi; “Unutmayın! Vanspor, sadece bir futbol kulübü değil, Van’ın ruhunu yansıtan bir sevdadır! Bu sevda, şehrimizin kalbinde atıyor ve bu yüce taraftarın gücüyle büyüyor! Bu ruhla, şampiyonluk yolunda dimdik yürümeye devam edeceğiz! Bize inanan, bize gönül veren tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz!”