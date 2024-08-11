Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, hazırlık maçında Bellona Kayserispor ile karşılaştı.

İyi bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz maçın ilk devresini 2 - 1 yenik kapattı.

Kayserispor mücadelenin 2. devresinde 1 gol daha bularak skoru 3 - 1'e taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.

Kayserispor'un golleri 15. dakikada Boa Morte, 35. dakikada Miguel Cardoso ve 80. dakikada Ramazan Civelek'ten gelirken, Van Spor'un tek golü 30. dakikada penaltıdan Sergen Yatağan'dan geldi.

Maçı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve her iki kulübün yöneticileri de izledi.