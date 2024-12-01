Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen 2. haftadan sonra düşüşe geçen Artı Değer Van Spor FK, son haftalarda form grafiğini yükselterek yoluna devam ediyor.

Özelikle son 2 haftadır çok iyi mücadele sergileyen Artı Değer Van Spor FK, güzel oyununun meyvelerini de toplamaya başladı.

Arzulu oyunuyla beğeni toplayan siyah - kırmızılılar, son 6 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşarken, 5 galibiyete imza attı.

Son 6 haftalık periyotta Ankara Demirspor’u deplasmanda 2 - 1, Somaspor'u iç sahada 3 - 1, Diyarbekir Spor'u deplasmanda 1 - 0 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, ardından sahasında Serik Belediyespor'a 2 - 1 mağlup oldu.

Siyah Kırmızılı temsilcimiz, bu mağlubiyet sonrası deplasmanda karşılaştığı Buca Spor 1928'i 4 - 2 ve son olarak sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'u 2 - 0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Son 6 maçta hanesine 15 puan yazdıran Artı Değer Van Spor FK, bu periyotta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Artı Değer Van Spor FK'nin artan form grafiği, yönetim, teknik heyet ve taraftarları sevindiriyor.