Van Spor FK Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamanın ardından yeni bir açıklama yaptı. “Kamuoyuna” başlığı ile yapılan açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, Van Büyükşehir Belediyesi’nin kulübümüze yaptığı açıklama ile ilgili olarak bazı önemli hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Belediyenin desteğini kestiği yönündeki ifademizin yanlış anlaşıldığını ve konuyu netleştirmek için bu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz” denildi.

“DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve gençlik alanındaki destekleri için teşekkür ederiz. Ancak, gelinen noktada kulübümüzün bazı temel ihtiyaçlarının karşılanmasında Van Büyükşehir Belediyesi’nin desteği önem arz etmektedir. Özellikle otobüs tahsisi, şoför ve yakıt desteği gibi hayati önem taşıyan yardımların kesilmesi, kulübümüzün operasyonel faaliyetlerini zorlaştırmıştır. Nitekim saat 10:00’da Ankara’ya hareket edecek olan takımımız için otobüs tahsisi yapılmamış ve Ankara’dan araç kiralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Açıklamanın devamında; “Büyükşehir Belediyesi’nin belirttiği gibi, yasal düzenlemeler doğrultusunda desteğin devam edebilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bugün; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bahsi geçen protokol özelinde yaptığımız ön değerlendirme neticesinde ise; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün protokolü hayata geçirmek ve prosedürleri görüşmek için girişimde bulunduğu ancak bu girişime Belediyemizin henüz herhangi bir dönüş yapmadığı belirtilmiştir. Vanspor yönetimi olarak, bu protokolün yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı ve iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz” denildi.

Açıklama şu ifadelerle son buldu; “Sonuç olarak, Vanspor’un başarısı ve devamlılığı için tüm desteklere ihtiyacımız var. Van halkının, belediyemizin ve tüm camiamızın desteği bizim için büyük önem taşımaktadır. Nitekim; Van Büyükşehir Belediyesi de, Vanspor da Van halkınındır, bu durum tüm kesimler tarafından kabul gören bir gerçektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”