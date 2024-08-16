Verimli bir kamp dönemi geçiren Van Spor FK’de futbolcular 19 Ağustos Pazartesi günü Van’da toplanacak.

Ligin başlamasına sayılı günler kala son hazırlıklarını Van’da yapacak olan kırmızı – siyahlı ekip, sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde Van’da toplanacak olan Van Spor FK, ligin ilk maçında Belediye Derince Spor’u ağırlayacak.

İlk maçı kazanarak lige 3 puanla ve moralli başlamak isteyen Van Spor FK’de bu yıl ki hedef de şampiyonluk olarak açıklandı. Bu kapsamda çok sayıda transfer gerçekleştiren Van Spor FK’nin ligde göstereceği performans da şimdiden merak konusu oldu.

İLK MAÇ 1 EYLÜL’DE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, ligin ilk maçını kendi sahasında oynayacak.

Belediye Derince Spor’u konuk edecek olan Van Spor FK, rakibi ile 1 Eylül 2024 günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda karşılaşacak. Bu maç saat 16.00 da başlayacak.