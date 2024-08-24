TFF 2. Lig’de zorlu ve heyecanlı maratonun başlamasına sayılı günler kaldı. Ligde mücadele edecek takımlar son hazırlıklarını yaparken, Van Spor FK de iddialı bir takım kurarak, şampiyonluk hedeflediğini henüz sezon başlamadan göstermiş oldu.

Uzun bir süredir lig hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, Kayseri Erciyes’teki kampın ardından 19 Ağustos tarihinden bu yana da kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam nezaretinde sıkı bir çalışma dönemi geçiren Van Spor FK, bugün de kendi tesislerinde lig öncesi son prova maçını gerçekleştirecek.

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü hazırlık maçında ağırlayacak olan Van Spor FK, bu prova ile lig öncesi son durumunu görmüş olacak.

Van Spor’un kendi tesislerinde oynanacak olan hazırlık maçını yöneticiler de yakından takip edecek.

TAHSİN TAM AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Lig öncesi bugün yapılacak son prova maçında takımın ideal 11’ini görmek isteyecek olan teknik sorumlu Tahsin Tam, yedek oyunculara da şans tanıyacak.

Teknik Sorumlu Tahsin Tam, maç sonrası da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunacak. Lig öncesi takımın son durumu hakkında bilgi vermesi beklenen Tam, yeni sezon hedeflerine ilişkin de görüşlerini paylaşacak.