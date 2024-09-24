Artı Değer Van Spor FK’de Kulüp Sportif Direktörü Ahmet Bilici ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak 4. hafta maçında kendi sahasında Çimentaş Elazığspor’a mağlup olan Artı Değer Van Spor FK’de bir ayrılık haberi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulüp Sportif Direktörümüz Ahmet Bilici ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.