Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak son haftalarda işlerin yolunda gitmediği Artı Değer Van Spor FK’de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

Kendi tesislerinde Ümit Bozkurt nezaretinde çalışmalarını sürdüren kırmızı – siyahlılar, şeytanın bacağını kırarak yoluna 3 puanla devam etmek istiyor.

Her fırsatta şampiyonluk hedefinden vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Artı Değer Van Spor FK, yeni bir başlangıç yaparak galibiyet serisiyle zirvenin ortaklarından olmayı amaçlıyor.

Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, 20 Ekim Pazar günü (yarın) kendi sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u konuk edecek. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 14.30’da başlayacak.

İKİ TAKIMIN KARNESİ

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden Artı Değer Van Spor FK, kalesinde de 7 gol gördü. 9 puana sahip siyah – kırmızılı temsilcimiz 8. sırada yer alıyor.

Merkür Jet Erbaaspor ise 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran konuk ekip kalesinde 12 gole engel olamadı. Merkür Jet Erbaaspor, 5 puanla 15. sırada bulunuyor.