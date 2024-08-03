2024 – 2025 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kendi tesislerinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Van Spor FK, ardından Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girdi. Burada da sıkı şekilde hazırlık yaparak lige iddialı bir şekilde girmek isteyen Van Spor’da hedef şampiyon olmak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına dün Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde başlayan Van Spor, burada çalışmalarını tamamladıktan sonra Van’a dönecek ve ligin ilk maçında karşılaşacağı Belediye Derince Spor hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayacak.