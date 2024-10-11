Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK, kendi sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etti. Sahadan 1 – 0’lık mağlubiyetle ayrılan Artı Değer Van Spor FK, taraftarların neden olduğu ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

VAN SPOR’A PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Artı Değer Van Spor FK’ye verilen cezayı açıkladı. PFDK tarafından temsilcimize 24 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor FK’nın, 05.10.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor FK-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.