Ligin 8. hafta maçında sahasında Merkür Jet Erbaaspor'u konuk eden Artı Değer Van Spor FK'ye saha olayları gerekçesiyle, PFDK tarafından 63 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında; "Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 20.10.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Merkür Jet Erbaaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 63.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.