Ligin 12. hafta maçında pazar günü sahasında Serik Belediyespor'u konuk eden Artı Değer Van Spor FK'nin, çeşitli gerekçelerle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Artı Değer Van Spor FK, PFDK'ya sevk raporunda şu ifadelerle yer aldı;

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 17.11.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Serik Belediyespor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü idarecisi Bayram Oral’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 18.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.