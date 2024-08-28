Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Van Spor FK, bir yandan yeni transferler gerçekleştirirken, diğer taraftan bazı futbolcuları ile yollarını ayırdı.

Van Spor FK, son olarak Zafer Göktuğ ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 10 lig maçında Van Spor FK forması giyen Zafer Göktuğ ile yolların ayrıldığını bildiren Van Spor FK, futbolcuya teşekkür etti.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Teşekkürler Zafer Göktuğ ! Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Zafer Göktuğ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği mücadele ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.