2024 – 2025 futbol sezonu öncesi son hazırlıklarını yapan Van Spor FK, önemli bir adımı da store mağazasını kentin en işlek noktasında açarak atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezona yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve birçok yeni futbolcuyla merhaba diyecek olan Van Spor FK, önceki gün sezon formalarının tanıtımını yapmıştı. Van Spor FK şimdi de söz konusu formaların satışının yapılacağı store mağazasının açılışını gerçekleştirecek.

Van’ın en işlek noktası olan beşyol meydanında açılışı yapılacak olan Van Spor Store, tüm taraftarların kolayca ulaşabileceği bir noktada olacak.

Başta Van Spor forması olmak üzere Van Spor ile ilgili tüm aksesuarların satışa sunulacağı storenin açılışı 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

TEMEL: SAHADA İZ BIRAKMAYA KARARLIYIZ

Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Erol Temel, bu yıl şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını söyledi.

Temel, yaptığı paylaşımda; “Yeni sezon formalarımızı gururla tanıttık! Van Spor olarak, bu sezon sahada iz bırakmaya kararlıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. Yeni formalarımız yakında store mağazamızda! Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

VAN SPOR’DAN PAYLAŞIM

Van Spor FK de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak store açılışına tüm taraftarları davet etti.

Paylaşımda; “30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştireceğimiz Store Mağazamızda tüm taraftarlarımızı ve Van Spor camiasını bu heyecanı birlikte yaşamaya ve formalarımızla şampiyonluk yolunda bizimle yürümeye davet ediyoruz” denildi.