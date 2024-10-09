Ligin 6. hafta maçında kendi evinde Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşan ve sahadan 1 - 0 mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK'nin PFDK'ya sevkine karar verildi.

Artı Değer Van Spor FK, PFDK sevk raporunda şu ifadelerle yer aldı;

"Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 05.10.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü -Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."