Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK ile Ülkea Nazillispor, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu maçla ilgili bir isim hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk çıktı. Ülkea Nazillispor Kulübü kaleci antrenörü Bülent Okkan, “sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Kararda; “Ülkea Nazillispor Kulübü kaleci antrenörü Bülent Okkan’ın 26.01.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Ülkea Nazillispor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.