Son 3 haftadır kazanarak yoluna devam eden Artı Değer Van Spor FK, 17 Kasım Pazar günü kendi sahasında, grubun tek namağlup takımı unvanına sahip Serik Belediyespor’u konuk edecek.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve bu iddiasını devam ettiren Artı Değer Van Spor FK, zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Kendi tesislerinde teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, zor sınavdan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde şuana kadar yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Serik Belediyespor da, hem bu unvanını korumak hem de zirve yarışını sürdürmek için Van’a iddialı gelecek.

11 haftalık lig periyodunda Artı Değer Van Spor FK, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol kaydeden siyah – kırmızılı temsilcimiz, kalesinde ise 11 gol gördü. 18 puana sahip Artı Değer Van Spor FK, grubunda 7. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Serik Belediyespor ise 8 galibiyet ve 3 beraberlikle iddialı gidişatını sürdürüyor. Bu maçlarda 27 gol kaydeden ve grubun en çok gol atan takımı konumunda da olan Serik Belediyespor, 10 gole ise engel olamadı. 27 puana sahip Serik Belediyespor, liderin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçı 17 Kasım günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 12. hafta maç programı şu şekilde;

12. HAFTA MAÇLARI

17.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Ankara Demirspor

17.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Somaspor

17.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

17.11.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

17.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

17.11.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Giresunspor

17.11.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK - Merkür Jet Erbaaspor

17.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

17.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Bucaspor 1928