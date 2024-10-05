Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6. hafta perdesi, bugün oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK - Motoluks 68 Aksarayspor maçı ile açılacak.

Zirveden kopmak istemeyen ve son haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, bu maçta sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

ÜMİT BOZKURT’UN İLK SINAVI

Kötü sonuçlardan dolayı teknik kadroda değişikliğe giden ve takımın başına Ümit Bozkurt’u getiren Artı Değer Van Spor FK’de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Sağlanan anlaşmanın ardından Van’a gelen ve vakit kaybetmeden takımı Motoluks 68 Aksarayspor maçına hazırlayan Ümit Bozkurt da bu sezon Van Spor’da ilk maçına çıkmış olacak.

LİDERİN MAĞLUBİYETİ YOK

Ligde 5 haftanın sonunda topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Motoluks 68 Aksarayspor’un henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

5 maçta 4 galibiyet alan Motoluks 68 Aksarayspor, 1 maçta ise berabere kaldı. Bu maçlarda 13 gol kaydeden konuk ekip kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Motoluks 68 Aksarayspor, 5 haftalık maratonda grubun en fazla gol atan takımı olarak da öne çıkıyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise çıktığı 5 maçta sahadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi ile ayrıldı. 8 puana sahip siyahlı – kırmızılı ekip 7 gol kaydederken, 5 gole ise engel olamadı ve ligde 8. sırada bulunuyor.

TARAFTARLARIN İLGİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Bugün oynanacak ve tüm gözlerin çevrili olacağı Artı Değer Van Spor FK - Motoluks 68 Aksarayspor maçına taraftarların ilgi göstermesi bekleniyor.

Maç bugün saat 15.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.