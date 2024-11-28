Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. hafta maçları 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve gruptaki tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.

Üst sıraları yakından ilgilendiren haftada Çimentaş Elazığspor - Buca Spor 1928 ile, Menemen Futbol Kulübü de, lider durumdaki Serik Belediyespor’la karşılaşacak.

Bir diğer zorlu maçta ise temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi konuk edecek. Siyah – Kırmızılı ekip sahaya mutlak 3 puan için çıkacak.

Zorlu maçların oynanacağı haftada maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER

Artı Değer Van Spor FK, Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Zorlu maçta hakem Burak Akdağ düdük çalacak. Akdağ’ın yardımcılıklarını Cem Mustafa Akpınar ve Mustafa Güçer yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak da İbrahim Elmas görev alacak.