Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 14. Hafta maçları bugün oynanacak. Tüm maçlar aynı saatte (14.00) başlayacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarının önünde ağırlayacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş’yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda zorlu rakibi Buca Spor 1928’i 4 – 2’lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdıran ve şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ diyen temsilcimiz, bugün ki karşılaşmada da galibiyet arzuluyor.

Kırmızı – Siyahlı ekip bugün de bir sıra önünde yer alan Karacabey Belediye Spor A.Ş’yi yenerek taraftarlarını mutlu etmeye çalışacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Taraftarlar Artı Değer Van Spor FK ile Karacabey Belediye Spor A.Ş. arasında oynanacak maçı bugün saat 14.00’ta Van TV ekranlarından canlı izleyebilecek. Zorlu karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.