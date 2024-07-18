Van Spor FK, bugün yeni yönetimini belirlemek için olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. Saat 18.00’de yapılacak olan olağanüstü genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetim, yarın da basın mensupları ile bir araya gelerek hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, transfer çalışmalarına ilişkin yol haritasını paylaşacak.

KALECİ PAYLAŞIMI: YÜZDE 99…

Transfer çalışmalarını yarından itibaren hızlandırması beklenen Van Spor FK, heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Takımın X hesabı üzerinden yapılan video paylaşımında yeni bir kaleci ile anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu anlatılmak istendi.

Heyecan uyandırmak ve kesin anlaşmanın sağlanması öncesi isim açıklamayan Van Spor FK’nin, iyi bir isimle anlaşmaya varmak üzere olduğu yorumları yapıldı.

Bugün Van Spor FK Başkanlığına seçilmesi beklenen Erol Temel de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iyi bir kaleci ile anlaşmak üzere olduklarını söylemişti.

Van Spor’da geçen sene kaleyi koruyan başarılı eldiven Nurullah Aslan ise yollar ayrılmıştı.

İşte Van Spor FK’nin resmi X hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım;