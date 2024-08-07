Van Spor Futbol Kulübü, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Osmaniyespor FK ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Tahsin Tam yönetiminde sahaya çıkan Van Spor FK, 4. dakikada Fuat Bavuk'un ve 6. dakikada Hasan Bilal'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında oyuna tam hakim olan Van Spor, 88. dakikada Massis Gülük'ün attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

Başka gol sesinin çıkmadığı maçta Van Spor, rakibi Osmaniyespor FK'yi 3-0 mağlup etti.

Temsilcimiz Van Spor, 10 Ağustos'ta Süper Lig takımlarından Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaşacak.