Kendi tesislerinde Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, yarın sahasında galibiyet arayacak. Uzun bir aradan sonra taraftarlarının önüne çıkacak olan siyah – kırmızılılar, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Ligin ikinci yarısında çıktığı 2 maçı da kazanan temsilcimiz, son sırada ve aldığı puan silme cezalarından dolayı hiç puanı olmayan Giresunspor’u bu kez yenmek istiyor. Temsilcimiz, ligin ilk devresindeki maçta rakibi ile 1 – 1 berabere kalmıştı.

1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta oynadığı Ülkea Nazillispor karşılaşmasında taraftarlarıyla buluşamayan Artı Değer Van Spor FK, yarın Giresunspor maçında taraftarının önüne çıkacak ve galibiyet için ter dökecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Artı Değer Van Spor FK- Giresunspor karşılaşması yarın (01.02.2024) Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak. Saat 14.00’te başlayacak karşılaşma HT Spor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK ile Giresunspor maçını hakem Tolga Akbaba yönetecek. Sinan Ertinğü ve Mustafa Soner Yüce’nin yardımcı hakemlik yapacakları maçta Esad Sadık Demirtaş da 4. hakem olacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 36 puanla grubunda 4. sırada yer alırken konuk ekip Giresunspor ise 0 puan ile son sırada bulunuyor.