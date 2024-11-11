Bu sezon lige şampiyonluk parolası ile başlayan, ilk 2 haftadan sonra istemediği sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Artı Değer Van Spor FK, son 3 maçtır üst üste kazanarak ligdeki iddiasını yeniden ortaya koydu.

Ligin 11. hafta maçında deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşan ve rakibini 1 – 0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Artı Değer Van Spor FK’de futbolcular, elde edilen galibiyeti, sakatlık yaşayan futbolcu arkadaşları Eren Albayrak’a armağan etti.

Deplasmanda alınan galibiyet, hafta içi sakatlandığı belirtilen Eren Albayrak’a hediye edilirken, Van Sporlu futbolcular soyunma odasında Eren yazılı forma açarak galibiyet pozu verdi.

Artı Değer Van Spor FK tarafından paylaşılan Eren’li galibiyet pozu için; “Diyarbekirspor deplasmanında aldığımız galibiyet; hafta içi sakatlanarak hepimizi üzen futbolcumuz Eren Albayrak’a armağan olsun” notu düşüldü.