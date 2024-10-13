Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 7. hafta heyecanı yaşanacak. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak.

Bu maça iyi hazırlanan siyah - kırmızılı ekip, 3 puan hasretini dindirmeyi amaçlıyor.

Ligin ilk 2 haftasında kazanan ardından üst üste kötü sonuçlar alan Artı Değer Van Spor FK, 7. hafta maçında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 8 puan toplayabildi. Bu maçlarda 7 gol kaydeden temsilcimiz, kalesinde ise 6 gol gördü. 8 puana sahip kırmızı – siyahlılar grupta 8. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise 6 haftalık periyotta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 gol kaydeden Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, kalesinde de 7 gole engel olamadı ve grupta 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Her iki ekibin de kazanmak istediği maç bugün Bolluca Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak.