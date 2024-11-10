Ligde son iki maçını kazanan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Zor geçen maçta bir penaltı atışından faydalanamayan Artı Değer Van Spor FK, maçı 1 – 0 kazanarak hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Diyarbakır’da oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Mehmet Mert Pala, Muhammed Emin Ergin, Batuhan Berkay Fındık (Dk. 84 Özgür Güler), Ümit Bayraktar, Ahmet Mumin Papaker, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Mehmetcan Orhan), Emrullah Sayar, Seymen Yağmur (Dk. 84 Halit Çokyaşar), Serhat Tarhan (Dk. 58 Muhammed Eren), Ökkeş Karaoğlu (Dk. 46 Mansur Çalar) ve Talha Erdoğan ile çıktı.

Temsilcimiz ise sahada Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Dk. 63 Batuhan Kör), Muhammed Ali Doğan (Dk. 90 Kerem Çağatay), Eyüp Akcan, Bekir Can Kara (Dk. 85 Sergen Yatağan), Mert Örnek (Dk. 90 Devrim Taşkıran)ve Fuat Bavuk (Dk. 46 Hasan Bilal) ile mücadele etti.

Maçın ilk yarısında gol için yüklenen Artı Değer Van Spor FK, maçın 16. dakikasında penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen Fuat Bavuk, şansız bir an yaşadı ve çift vuruş gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Maçın ilk yarısında her iki takımın da çabası gol getirmeyince devre 0 – 0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresinin ilk dakikalarında ev sahibi ekip baskı kurmak istedi. Ancak temsilcimiz, gol bulabilmek için fırsat kolladı.

75. dakikada gelişen Artı Değer Van Spor FK atağında, maça ikinci yarıda dahil olan Hasan Bilal, alışılagelmiş şutlarından birini çıkardı ve mükemmel bir gole imza atarak takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra skoru korumayı başaran temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahadan 1 – 0 üstünlük ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Son 3 lig maçını da kazanmasını bilerek galibiyet serisi yakalayan Artı Değer Van Spor FK, ligin 12. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Serik Belediyespor’u ağırlayacak.